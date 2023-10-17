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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "واتساب".. هذا الخبر لكم

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:00
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أعلنت شركة "واتس آب" على منصة "اكس" توفير مفتاح دعم المرور لتطبيق الدردشة الشهير على "أندرويد".
 
 
 
وبهذا التحديث سيسمح للمستخدمين بفتح حساباتهم باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي.
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وفي ما يلي، خطوات تفعيل مفاتيح المرور على "واتساب:
- قم بتشغيل واتساب
- انتقل إلى إعدادات حسابك
- حدد مفاتيح المرور
- قم بإنشاء مفتاح المرور المفضل لديك
- قم بتشغيل واتس آب على هاتف أندرويد واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا لفتح قائمة الإعدادات. حدد الحساب، ثم مفاتيح المرور.
- في الصفحة التالية، اضغط على زر إنشاء مفتاح مرور. ستظهر نافذة من الأسفل تخبرك بأن واتساب سيستخدم معلوماتك.
- سيتم منحك خيار ربط قفل شاشة هاتفك، مما يسمح لتطبيق واتس آب باستخدام رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الموجودة لديك بالفعل.
- بعد ذلك، سيُطلب منك إما إنشاء مفتاح المرور الخاص بك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع. يؤدي اختيار رمز PIN إلى تعيين "واتس آب" لاستخدام الرمز الخاص بجهازك إذا كان يحتوي على رمز. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك أن تصنعه بنفسك.
- سيؤدي اختيار بصمة الإصبع إلى مطالبة هاتفك بتوصيل الأمان البيومتري الخاص بك بالتطبيق. إذا كان هاتفك يحتوي بالفعل على بصمة إصبع، فستكون العملية سريعة.
- بمجرد الانتهاء من ذلك، لديك خيار إلغاء مفتاح المرور الأول لإنشاء مفتاح جديد. إذا قمت بذلك، ستكون العملية هي نفسها كما كانت من قبل.
 
 
يشار الى انه لا توجد معلومات عما إذا كان مفتاح المرور سيكون متاحاً على إصدارات "آي" أو "إس" من "واتساب"، وفقاً لموقع "تيك رادار".
المصدر: 24.ae
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