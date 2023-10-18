سعره أقل من 100 دولار.. Cubot تطلق هاتفا بمواصفات منافسة

أعلنت Cubot عن هاتف أندرويد جديد زودته بتقنيات وكاميرات ممتازة، وستبيعه في الأسواق العالمية بسعر 99 دولار تقريبا.



ويأتي هاتف Cubot Note 40 الجديد بهيكل، أبعاده (165.8/75.8/10.1) ملم، وزنه 22 غ.



أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوثة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC. والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم)