Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع اطلاق التحديث الجديد.. مايكروسوفت تعالج عشرات الثغرات البرمجية في ويندوز

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1119572-638332268968547428.jpg
Doc-P-1119572-638332268968547428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة ويندوز، عالج الكثير من الثغرات البرمجية في تلك الأنظمة.

وأشارت مايكروسوفت في مواقعها الرسمية إلى أن التحديث الأمني الذي صدر الثلاثاء الماضي عالج 104 ثغرات برمجية في أنظمة ويندوز، منها 45 ثغرة تتعلق بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد، 12 ثغرة منها وصفتها بالخطيرة ويمكن استغلالها لاختراق الحواسب.
Advertisement

كما عالج التحديث 26 مشكلة برمجية تتعلق بالامتيازات في أنظمة ويندوز، و17 ثغرة تتعلق بمشكلات "رفض الخدمة".

ومن بين الثغرات التي تمت معالجتها كانت ثغرة تحمل الرمز "CVE-2023-41763" وتتعلق بأنظمة الامتيازات في تطبيقات سكايب Skype for Business.
 
وتمت معالجة ثغرة "CVE-2023-36563" التي وصفت بأنها ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز وترتبط ببرمجيات Microsoft WordPad، وكذلك عولجت ثغرة CVE-2023-44487. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:07 | 2023-10-18
23:00 | 2023-10-17
16:00 | 2023-10-17
14:00 | 2023-10-17
11:00 | 2023-10-17
08:00 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24