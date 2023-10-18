بيانات مايكروسوفت المسربة: windows 11 يستخدمه 400 مليون جهاز نشط شهرياً

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وصل نظام التشغيل Windows 10 لأول مرة إلى 400 مليون جهاز نشط بعد ما يزيد قليلاً عن عام من إصداره، وهو معدل اعتماد لاحظته Microsoft بفخر أنه كان أسرع بنسبة 115 % من نظام التشغيل Windows 7.وقد استغرق نظام التشغيل Windows 11 عامين للوصول إلى نفس معدل الاعتماد، وهو تباطؤ كبير بالنظر إلى نظام التشغيل Windows 10 الذي وصل إلى 600 مليون جهاز بعد أشهر قليلة من الذكرى السنوية الثانية لها.وأطلقت Microsoft نظام التشغيل Windows 11 لأول مرة في تشرين الأول 2021 بمتطلبات الأجهزة الصارمة، و يتم دعم Windows 11 فقط على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تم إصدارها اعتباراً من عام 2018 فصاعدًا، ومع الأجهزة التي تدعم شرائح أمان TPM.وقامت Microsoft بتغيير الحد الأدنى من متطلبات النظام من أجل التركيز على رفع عتبة الأمان في نظام التشغيل Windows 11، مع شرائح حديثة قادرة على تمكين ميزات أمان تكامل الذاكرة التي تعتمد على المحاكاة الافتراضية ومنصة الآلة الافتراضية (VMP) من Microsoft.وتعني متطلبات الأجهزة هذه أن Windows 11 قد تخلف عن طرح Windows 10، والذي تم تقديمه أيضًا لمستخدمي Windows 7 وWindows 8 كترقية مجانية، وكان Windows 11 عبارة عن ترقية مجانية لمستخدمي Windows 10، ولكن فقط إذا استوفوا الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة التي تركت ملايين الأجهزة وراءهم.وحققت Microsoft هدفها المتمثل فى الوصول إلى مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10 في أذار 2020، أي قبل أكثر من 18 شهرًا من إطلاق Windows 11.ومن المقرر أن ينتهي دعم Microsoft لنظام التشغيل Windows 10 في 14 تشرين الأول 2025، مما يعني نهاية التحديثات والإصلاحات الأمنية لملايين الأجهزة، وإذا لم تكن Microsoft قادرة على إقناع المزيد من الشركات والمستهلكين بالتبديل إلى Windows 11 (أو أي شيء يأتي بعد ذلك) بحلول عام 2025، فمن المحتمل أن الشركة ستحتاج إلى تمديد تاريخ قطع الدعم هذا.ومن المتوقع الآن أن تطلق Microsoft نظام التشغيل Windows 12 في عام 2024، وقد قامت شركة Intel مؤخرًا بالتشويق لـ "تحديث Windows" لعام 2024 والذي تأمل أن يعزز إيراداتها.جاء الإعلان التشويقي بعد أشهر من تسرب الإشارات إلى نظام التشغيل Windows 12 من مستندات Intel الداخلية.ولم تعلن Microsoft عن أي خطط لنظام التشغيل Windows 12، ولكن هناك دلائل على أن الإصدار المستقبلي من Windows سيركز على الذكاء الاصطناعي.