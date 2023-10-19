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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تتحدى iPad بحاسب لوحي جديد

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:45
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أعلنت سامسونغ عن حاسب لوحي جديد بمواصفات ممتازة، سيكون منافسا قويا لحواسب iPad الجديدة.

ويأتي حاسب +Galaxy Tab S9 FE الجديد بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء وفق معيار IP68، أبعاده (285.4/185.4/6.5) ملم، وزنه 627 غ.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 12.4 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 243 شمعة/م تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايات قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.
 
وزودته سامسونغ بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومكبرات صوت عالية الأداء من AKG، ومنافذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا. (روسيا اليوم) 
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