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تكنولوجيا وعلوم

متى ستُطلق روسيا مسبارها المخصص لدراسة الأشعة الكونية؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:00
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كشفت الأكاديمية الروسية للعلوم عن الموعد الذي ستطلق فيه روسيا مسبار " Spektr-UV" الفضائي المخصص لدراسة الفضاء والأشعة الكونية.

وخلال مؤتمر "الكون فوق البنفسجي - 2023"، قال مدير معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية بوريس شوستوف: " من المقرر إطلاق المسبار الفضائي Spektr-UV في عام 2029، لا توجد أية مشكلات تقنية تواجه مشروع تطوير المسبار حاليا". (روسيا اليوم)
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