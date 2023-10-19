متى ستُطلق روسيا مسبارها المخصص لدراسة الأشعة الكونية؟

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كشفت الأكاديمية الروسية للعلوم عن الموعد الذي ستطلق فيه روسيا مسبار " Spektr-UV" الفضائي المخصص لدراسة الفضاء والأشعة الكونية.وخلال مؤتمر "الكون فوق البنفسجي - 2023"، قال مدير معهد علوم الفلك التابع للأكاديمية بوريس شوستوف: " من المقرر إطلاق المسبار الفضائي Spektr-UV في عام 2029، لا توجد أية مشكلات تقنية تواجه مشروع تطوير المسبار حاليا". (روسيا اليوم)