قريباً... تحديث من "واتساب" طال انتظاره

سيسمح تطبيق "واتساب" أخيراً بإضافة حسابين إلى جهاز واحد، طالما كان لديك رقم هاتف ثانٍ.



وللحصول على إمكانية الوصول المتزامن إلى حسابين، انتقل إلى صفحة إعدادات التطبيق وانقر على السهم الموجود بجوار اسمك للعثور على خيار "إضافة حساب".

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ويتوفر كل حساب على إعدادات الخصوصية والإشعارات الخاصة به، لذا يمكنك اختيار تلقي التنبيهات من أحدهما من دون الآخر، وهو ما يبدو مفيداً إذا كنت في إجازة ولا تريد تلقي رسائل وإشعارات من عملك لفترة من الوقت.



وتتبع الميزة الجديدة تحديثاً تم إجراؤه في وقت سابق من هذا العام، والذي منح المستخدمين القدرة على الوصول إلى حساباتهم على أجهزة متعددة.







وسيتم طرح هذا التحديث الذي قد يسهل التوفيق بين جوانب مختلفة من حياتك على أجهزة أندرويد في الأسابيع المقبلة، بحسب موقع "إن غادجيت".