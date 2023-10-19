هذه الأسباب تدفعك للتوقف عن استخدام "فيسبوك" فوراً

على الرغم من أن منصة "فيسبوك" بدأت كوسيلة للبقاء على اتصال مع الآخرين، إلا أنها تُستخدم الآن لتتبع كل ما يحدث داخل وخارج دائرتك الاجتماعية.



وبحسب موقع "سلاش غير"، هذه مجموعة من الأسباب التي تجعلك تفكر جدياً في التوقف عن استخدام "فيسبوك":

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- جمع الكثير من البيانات: إذا نظرت إلى تفاصيل الخصوصية لتطبيق "فيسبوك" على متجر "آبل"، فستجد قائمة بأنواع البيانات التي يجمعها التطبيق، ويتضمن ذلك معلومات الاتصال وسجل الشراء والمعلومات المالية والموقع وجهات الاتصال، والصور ومقاطع الفيديو على أجهزة المستخدم وسجل البحث وسجل التصفح، ويتضمن أيضاً أنواع البيانات المسماة "معلومات حساسة" و"أنواع بيانات أخرى".

- المحتوى السلبي: تتغذى خوارزميات التعلم الآلي على بياناتك، باستخدام هويتك، وما أعجبك، وما نقرت عليه، وما اشتريته، ومن تعرفه، والعديد من العوامل الأخرى لتحديد ما سيتم عرضه لك. ويتمثل الهدف في العثور على الإعلانات التي من المرجح أن تنقر عليها حتى يحصل المعلنون على المزيد من المال، والمشاركات التي من المرجح أن تجعلك تتصفح فيسبوك لفترة أطول، ما يمنحك الوقت للنقر على المزيد من الإعلانات.

- التأثير على الصحة: يُظهر لك محتوى فيسبوك كيف تبدو الحياة المثالية والباهظة للأثرياء ويثير عدم حصولك على ما تريد، وعدم الظهور كما تريد، والشعور بالنقص تجاه الآخرين، والشعور بالخجل لأنك لم تحقق المستوى المناسب من النجاح، والشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب، وينعكس ذلك على الصحة الجسدية أيضاً.

- اضطرابات النوم: وجدت دراسة استقصائية أجرتها الأكاديمية الأميركية أن 93% من الجيل قد عانوا من قلة النوم بسبب البقاء على وسائل التواصل الاجتماعي حتى وقت متأخر من الليل. وبالنسبة للشباب، يمكن أن يكون هذا ضاراً بالنمو وتطور الدماغ. اما بالنسبة للبالغين، فيمكن أن يؤثر ذلك على التركيز والتحفيز والقوة البدنية التي يحتاجونها للعمل كل يوم.



