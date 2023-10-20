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تكنولوجيا وعلوم

خبير يحذّر: هذه التطبيقات "تضرّ" بالهواتف الذكية

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:32
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حذّر الخبير التقني ومدير شركة IT-Reserve، بافل مياسويدوف من بعض التطبيقات التي قد تسبب ضررا للهواتف الذكية وتتجسس على بياناتها.

وفي مقابلة مع موقع Prime قال الخبير: "هناك بعض التطبيقات المجانية التي نحملها في هواتفنا قد تسبب الضرر لتلك الأجهزة، وقد تخفي بداخلها أحيانا برمجيات خبيثة تضر بالهواتف وتتجسس على بياناتها".
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وأضاف: "عندما نقوم بتحميل بعض التطبيقات المجانية كتطبيقات المصباح أو بعض تطبيقات مسح رموز QR، فإننا نوافق تلقائيا على شروط صلاحيات الاستخدام التي يفرضها مطورو تلك البرمجيات، وبمجرد الموافقة على تلك الشروط وتحميل التطبيق يمكن لمطوري البرمجيات أحيانا الوصول إلى بيانات أجهزتنا والتجسس عليها، أو تحميل برمجيات خبيثة في أجهزتنا، لذلك يجب إزالة جميع التطبيقات المجانية غير الموثوقة من هواتفنا في حال لم نكن بحاجة إليها".
 
وأشار مياسويدوف إلى أنه تم اكتشاف العديد من التطبيقات التي تضر بالهواتف والأجهزة الذكية، ومنها: Contour Level Wallpaper، وVideo Maker، و Accurate Scanning of QR Code، وAnime Live Wallpaper، و Beauty Slimming Photo Editor، وFingertip Graffiti، وGIF Camera Editor. Player & iWallpaper، وiHealth Step Counter، و Super Flashlight، وSuper Wallpapers Flashlight،و Beauty Camera Plus، وComposite Z، وScreenshot Caputre، وWuxia Reader. (روسيا اليوم) 
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