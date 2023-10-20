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تكنولوجيا وعلوم

"أدوبي" تطلق خاصية تستخدم الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:00
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طرحت أدوبي الإصدارات الحديثة لعام 2024 من Photoshop Elements و Premiere Elements المصممة للأشخاص المبتدئين الذين يريدون طرقًا آلية وسهلة للتعامل مع الأمور الإبداعية.

وتأتي هذه الإصدارات الجديدة مع الكثير من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تبسط العملية الإبداعية. وتحصل أيضًا على واجهة مستخدم جديدة وحديثة، مما يجعل استخدام التطبيقات سهلًا.

وتشغل منصة الذكاء الاصطناعي Sensei من أدوبي المزايا الجديدة، ويتضمن فوتوشوب أداة جديدة تحدد تلقائيًا الكائنات والخلفيات لإزالتها أو تحريرها أو استبدالها.

وتشير الشركة إلى أنه يمكنك استخدام هذه الأداة لتبديل السماء، وهو ما يجب أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحويل الصور الخارجية القياسية إلى مشهد جحيم ناري.

وتتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا تنعيم بشرة الجسم وإكمال عدد من الإصلاحات الذكية التلقائية. ويستخدم Photoshop Elements الذكاء الاصطناعي لخيارات Artistic Effect الجديدة تمامًا، مما يسمح لك بتحويل الصور بالكامل إلى شيء يشبه عملًا فنيًا مشهورًا.

وتوضح الشركة أن هذه المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي قد تجذب الأشخاص من خلال التركيز على الحركة واللقطات المقربة واللقطات العالية الجودة.
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ويعد هذا التحديث مفيدًا لإصدارات Elements، إذ يجلب جميع أنواع المزايا المفيدة بطريقة بسيطة لا تتعمق كثيرًا في الذكاء الاصطناعي.

ويحصل فوتوشوب على إعدادات أولية محدثة للألوان والدرجات اللونية، ومجموعات صور يمكن حفظها بصيغة MP4 أو GIF لمشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعة من خيارات التحرير الجديدة بنقرة واحدة، وتحسينات جمالية لربط كل شيء معًا، كما هناك ما يسمى بالتحريرات الموجهة، التي تعلمك كيفية القيام بالأشياء بسرعة.

ويحصل بريمير على مجموعة من المؤثرات الصوتية الجديدة، مثل الصدى، وعدد من الإعدادات الأولية المضمنة لخلق أجواء فريدة من نوعها، وهناك أيضًا إعادة تصميم مرئية توفر مظهرًا جديدًا وإمكانية الوصول إلى مجموعة مماثلة من التعديلات الموجهة المستندة إلى البرامج التعليمية. (نبض)

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