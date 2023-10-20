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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم مدن أفضل من البشر

Lebanon 24
20-10-2023 | 16:00
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نشرت دورية "نيتشر كومبيوتشنل ساينس" دراسة علمية عن قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على توليد تخطيطات مكانية للمدن أكثر كفاءة من البشر.

وتشير الدراسة إلى قدرة الذكاء الاصطناعي -من خلال الاعتماد على تقنية التعلم الآلي- على خلق تصميمات للمدن يمكن التنقل فيها في أجزاء قليلة من الوقت تقدر بنحو 15 دقيقة.

تأتي هذه الدراسة ضمن التطبيقات الجديدة التي يتم فيها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للمشكلات المدنية والتخطيط الحضري، منها إيجاد حلول لتحسين المدن التي أصبحت مزدحمة بالمركبات والمنشآت.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بتطوير نظام ذكاء اصطناعي لمعالجة التخطيط الحضري والوصول إلى الخدمات والمساحات الخضراء، ومستويات حركة المرور، وتخطيط الطرق المثالية واستخدام الأراضي، بما يتناسب مع مفهوم المدينة.

وفقا لتقرير نشره موقع ساينس ألرت، فإن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحقيق حلم العيش في مدينة خضراء باردة مليئة بالحدائق وممرات المشاة وممرات للدراجات والحافلات التي تنقل الناس إلى المتاجر والمدارس ومراكز الخدمة في غضون دقائق.

ويضيف التقرير أن حلم التخطيط الحضري الذي يتلخص في فكرة مدينة "الـ 15 دقيقة" أصبح أقرب للواقع، حيث تكون جميع الاحتياجات والخدمات الأساسية ضمن مسافة تستغرق 15 دقيقة سيرا على الأقدام، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وخفض انبعاثات المركبات، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المخططين الحضريين على تحقيق هذه الرؤية بشكل أسرع. (الجزيرة)

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