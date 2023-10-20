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تكنولوجيا وعلوم
خدمات إضافية جديدة على منصة "إكس".. هذا ما أعلنه ماسك
Lebanon 24
20-10-2023
|
23:00
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، أمس الجمعة، ان الشركة ستطلق مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين.
وقال ماسك إن المستوى الأول سيكون "بتكلفة أقل مع جميع الميزات، ولكن هناك تواجد كثيف في الإعلانات"، في حين أن الآخر سيكون "أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات".
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وأعلنت منصة "X" هذا الأسبوع، أنها ستبدأ اختبارًا يفرض على المستخدمين دولارًا واحدًا سنويًا في نيوزيلندا والفلبين من أجل "النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى".
وقالت الشركة إنه جزء من برنامج مصمم لمحاربة البريد العشوائي ونشاط الروبوتات، كما أن أولئك الذين يقومون بإلغاء الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المشاركات.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاشتراك السنوي بقيمة دولار واحد هو أحد مستويي الاشتراك الجديدين اللذين يشير إليهما إيلون ماسك.
وتمتلك شركة التواصل الاجتماعي بالفعل خدمة اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا تسمى X بريميوم Premium، يسمح للمشتركين فيه بالحصول على العلامة الزرقاء على حساباتهم، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل القدرة على تحرير المنشور.
ومنذ استحواذه على تويتر في تشرين الأول 2022 وتغيير علامته التجارية إلى "اكس" أجرى ماسك تغييرات شاملة، بما في ذلك إجراء خفض في موظفي الثقة والسلامة وإزالة علامة الاختيار الزرقاء من الحسابات غير المدفوعة.(العربية)
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