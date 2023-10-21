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تكنولوجيا وعلوم

جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2023 | 02:00
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تعمل شركة آبل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Air، ستأتي بشاشات كبيرة ومواصفات مميزة، وفق ما أفادت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية.

ومن المعروف أن جميع طرازات iPad Air التي أطلقتها آبل حتى الآن تأتي بشاشات مقاسها أصغر من 11 بوصة، لكن موقع DigiTimes أشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير جيل جديد من هذه الأجهزة مجهّز بشاشات مقاس 12.9 بوصة.
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وأشارت بعض المصادر إلى أن الحواسب اللوحية المنتظرة ستحصل على شاشات LCD بدلا من شاشات LED، وستكون الشاشات الجديدة شبيهة بشاشات أجهزة iPad Pro.

ونوّهت بعض مواقع الإنترنت أيضا إلى أن آبل ستطلق نموذجين جديدين من حواسب iPad Air، أحدهما سيأتي بشاشة مقاس 12.9 بوصة، والآخر سيزود بشاشة مقاس 11 بوصة.

وذكر موقع 9to5mac أيضا أن آبل ستجهز حواسبها اللوحية الجديدة بلوحات مفاتيح ستجعلها أقرب من ناحية الاستخدام إلى الحواسب المحمولة التقليدية، كما ستطلق آبل نماذج جديدة من حواسب iPad mini.(روسيا اليوم)


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