تويوتا تطلق النسخة الكهربائية من أيقونتها “لاند كروزر”

كشفت تويوتا عن سيارة Land Cruiser Se، وهي تعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل في عائلة Land Cruiser.

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ومع ذلك، هناك شيء مختلف تمامًا في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فقد تم تصميمها مع أخذ المدينة في الاعتبار، بدلاً من التضاريس الوعرة؛ 180 كاملة من Land Cruiser الاصلية.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة قررت الكشف عن سيارة Land Cruiser Se في ليلة الجمعة، في الولايات المتحدة، وهو الوقت المخصص عمومًا للأخبار التي تفضل إخفاءها.

تهدف السيارة إلى إعادة تعريف معنى أن تكون سيارة دفع رباعي كهربائية، وعلى عكس سابقاتها التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، فإن Land Cruiser Se تركز على عزم الدوران السلس والكهربائي للبطارية والتجول في المدينة بدون ضوضاء.

يبدو أن التصميم الأحادي، الذي يوصف لتحسين الاستجابة، يمثل خروجًا عن التركيز القوي على الطرق الوعرة الذي يشتهربه اسم لاند كروزر. ومن المثير للاهتمام أن هذا التركيز على المدينة تم تأكيده بشكل أكبر من خلال مواصفات سيارات الدفع الرباعي. (نبض)