Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تويوتا تطلق النسخة الكهربائية من أيقونتها “لاند كروزر”

Lebanon 24
22-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1121118-638335593102992652.jpg
Doc-P-1121118-638335593102992652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت تويوتا عن سيارة Land Cruiser Se، وهي تعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل في عائلة Land Cruiser.

 
Advertisement

ومع ذلك، هناك شيء مختلف تمامًا في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فقد تم تصميمها مع أخذ المدينة في الاعتبار، بدلاً من التضاريس الوعرة؛ 180 كاملة من Land Cruiser الاصلية.

 

ومن المثير للاهتمام أن الشركة قررت الكشف عن سيارة Land Cruiser Se في ليلة الجمعة، في الولايات المتحدة، وهو الوقت المخصص عمومًا للأخبار التي تفضل إخفاءها.

تهدف السيارة إلى إعادة تعريف معنى أن تكون سيارة دفع رباعي كهربائية، وعلى عكس سابقاتها التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، فإن Land Cruiser Se تركز على عزم الدوران السلس والكهربائي للبطارية والتجول في المدينة بدون ضوضاء.

 يبدو أن التصميم الأحادي، الذي يوصف لتحسين الاستجابة، يمثل خروجًا عن التركيز القوي على الطرق الوعرة الذي يشتهربه اسم لاند كروزر. ومن المثير للاهتمام أن هذا التركيز على المدينة تم تأكيده بشكل أكبر من خلال مواصفات سيارات الدفع الرباعي. (نبض)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:15 | 2023-10-22
23:15 | 2023-10-21
16:11 | 2023-10-21
04:00 | 2023-10-21
02:00 | 2023-10-21
23:00 | 2023-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24