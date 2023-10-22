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تكنولوجيا وعلوم

هيونداي تكشف عن دبابة حربية اختبارية

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:15
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كشفت شركة هيونداي Rotem، وهي أحد شركات مجموعة هيونداي موتور جروب، عن دبابة مستقبلية جديدة بتقنية التخفي في معرض سيول الدولي للفضاء والتصميم.

 تتميز الدبابة، التي يطلق عليها وصف “الجيل التالي من دبابة المعركة الرئيسية”، بتصميم زاوي وأنماط خلايا النحل، التصميم يساعد على تجنب الرادار.

الدبابة غير مؤهولة بالأشخاص ويتم تشغيلها والتحكم في بواسطة مشغلين عن بعد.

لا تزال دبابة هيونداي في مرحلة التصميم الاختباري، وقد تقرر الشركة إنتاجها بعد دراسة اهتمام بها من دول العالم المختلفة.

 جدير بالذكر أن شركة هيونداي روتيم، هي شركة متخصصة في تصنيع القطارات، بالإضافة للدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الأسلحة غير المأهولة. وقعت الشركة مؤخرًا صفقة مع دولة بولندا لتزويدها بـ 180 من دباباتتها المسماة K2PL، وبدء التسليم بالفعل أواخر العام الماضي ومن المقرر أن ينتهي في عام 2025. (وكالات)

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