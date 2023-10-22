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تكنولوجيا وعلوم

ما هي خطة روسيا لاستكشاف كوكب الزهرة؟

Lebanon 24
22-10-2023 | 11:00
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أعلنت أكاديمية العلوم الروسية أنها تعمل على مشاريع لاستكشاف كوكب الزهرة.

وحول الموضوع قال الباحث في قسم فيزياء الكواكب في معهد الفضاء التابع للأكاديمية، دميتري غورينوف: "يعمل الخبراء في معهدنا مع خبراء من عدة مؤسسات روسية على مشاريع جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة، وفي إطار هذه المشاريع من المخطط إطلاق مهمة Venera-D لدراسة هذا الكوكب".
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وأضاف: "بناء على البيانات التي تتعلق بنوافذ الإطلاق الزمنية يبدو لنا أن مهمة Venera-D من الممكن إطلاقها عام 2031، نافذة الإطلاق هي الفترة الزمنية التي يجب أن يتم خلالها إطلاق المركبة الفضائية لتطير إلى جرم سماوي في مسار هو الأنسب بالنسبة لاستهلاك الطاقة، ويتم تحديد النافذة بناءً على موضع الجسم بالنسبة للأرض". (روسيا اليوم) 
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