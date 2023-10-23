آبل تطور جهاز آيباد القابل للطي

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أفادت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز آيباد القابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية عام 2024 أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.ويشير هذا إلى أن آبل قد تعلن في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 هذا المنتج. وذكرت التحليلات أن جهاز آيباد الجديد يعد نقطة دخول آبل إلى التصميمات القابلة للطي، وقد تكون الخطوة التالية هي جهاز آيفون القابل للطي.وأطلقت شركات، مثل سامسونغ وهواوي ولينوفو، هواتف ذكية وأجهزة حواسيب قابلة للطي، مع أن شركة آبل لم تتخذ أي خطوة بعد. وكشفت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم.