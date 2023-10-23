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تكنولوجيا وعلوم
آبل تطور جهاز آيباد القابل للطي
Lebanon 24
23-10-2023
|
04:41
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أفادت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز آيباد القابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية عام 2024 أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.
ويشير هذا إلى أن آبل قد تعلن في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 هذا المنتج. وذكرت التحليلات أن جهاز آيباد الجديد يعد نقطة دخول آبل إلى التصميمات القابلة للطي، وقد تكون الخطوة التالية هي جهاز آيفون القابل للطي.
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وأطلقت شركات، مثل سامسونغ وهواوي ولينوفو، هواتف ذكية وأجهزة حواسيب قابلة للطي، مع أن شركة آبل لم تتخذ أي خطوة بعد. وكشفت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم.
وقد تبدأ الشركة مرحلة الإنتاج الضخم بمجرد نهاية عام 2024 بناءً على التقدم الحالي، مع أنها لم تنتهِ من التصميم بعد.
وأشارت المصادر إلى أن مفتاح التطوير في المنتج القابل للطي الأول من آبل يكمن في اللوحة والمفصل. وذكرت تقارير من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الشركة تجري محادثات مع سامسونغ وإل جي لتزويدها بالشاشة القابلة للطي. (العربية)
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