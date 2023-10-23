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تكنولوجيا وعلوم

تدعم اتخاذ الشركات للقرارات السليمة.. ماذا تعرف عن أقمار "هاللو سبيس" الاصطناعية؟

Lebanon 24
23-10-2023 | 07:00
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أعلنت شركة "هاللو سبيس" التركية استعدادها لتوسيع شبكة أقمارها الاصطناعية في المدار المنخفض حول الأرض، والتي تسعى لتقديم خدمات التتبع وجمع المعلومات الأرضية من الفضاء، لخدمة أغراض متنوعة متعلقة بإنترنت الأشياء IoT، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 التقني بدبي.

 
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أوضح ظافر شين، أحد مؤسسي "هاللو سبيس" ومديرها التنفيذي، أن الشركة أطلقت بالفعل قمرها الاصطناعي الأول، والذي يحمل اسم "إسطنبول" في أغسطس الماضي على متن إحدى رحلات صاروخ "فالكون 9" مع شركة سبيس إكس.

 

في حديثه مع "الشرق"، قال ظافر إن الشركة تركز على تقديم خدمات التتبع الفضائي، وذلك اعتماداً على بناء شبكة من الأقمار الصناعية الممتدة في المدار المنخفض للأرض، والتي ستعتمد على أقمار من نوع PocketQube، وهو نوع من الأقمار الاصطناعية التي تزايد الاعتماد عليها مؤخراً، نظراً لصغر حجمها وانخفاض تكلفتها مقارنة بما تقدمه من إمكانيات متطورة.

وتقوم شبكة أقمار "هاللو سبيس" بتتبع مختلف الأجسام التي يحاول عملاء الشركة متابعة تطورات تحركاتها وأدائها، وذلك يوسع من نطاق القطاعات المستهدفة من جانب الشركة لتشمل قطاعات النقل البحري والبري، والأنشطة الزراعية ومتابعة اللوجيستيات، وكذلك الطاقة والصناعة.

ويرى المدير التنفيذي للشركة التركية الناشئة أن نشاط شركته سيساعد الشركات في القطاعات المختلفة على رفع إنتاجيتها، من خلال استخدام المستشعرات الذكية المتوفرة في شبكتها للأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على رصد وتتبع وتحليل البيانات التي يرغب العملاء في متابعتها لحظة بلحظة، ومن ثم يتم تمريرها إلى محطات أرضية، والتي بدورها ترسلها إلى خوادم تابعة لـ"هاللو سبيس"، وعندها يتمكن العملاء من العمل على تلك البيانات والخروج منها بقرارات قادرة على تطوير الأداء ورفع مقاييسه على نحو ملموس.

وأشار شين إلى أن الشركة تستعد لإطلاق قمرين آخرين، سيحملان اسم Hello 1 وHello 2، وكلاهما سيحمل تحديثاً في التصميم والمكونات، لتوسيع نطاق شبكة خدمات الشركة لعملائها حول العالم، وسيُجري الإطلاق بحلول فبراير من العام المقبل.
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