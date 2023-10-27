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تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" و"تيك توك" تعلقان على "حظر المحتوى المؤيد لفلسطين"
Lebanon 24
27-10-2023
|
00:57
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ردت شركتا "ميتا" و"تيك توك"، على اتهامات من حكومة ماليزيا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
والخميس حذرت ماليزيا من إجراءات محتملة ضد الشركتين، قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.
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وقالت قالت "ميتا" التي تمتلك منصة "فيسبوك"، إنه "لا صحة" لهذه الاتهامات، مضيفة أنها "لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها".
من جهتها قالت "تيك توك"، الجمعة، إن اتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".
وأفاد متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على كل المحتوى الموجود على (تيك توك)".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا". (سكاي نيوز)
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