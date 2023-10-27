Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

انتظرها كثيرون.. "إكس" تطلق ميزة جديدة اليكم ما هي

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1123280-638339994032962597.jpeg
Doc-P-1123280-638339994032962597.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر) سابقًا إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين.

وتلقى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي أندرويد و iOS.
Advertisement

ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار "الخصوصية والأمان"، ثم اختيار "الرسائل المباشرة"، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره.
وبحسب الصورة المرفقة، تتيح إكس التحكم بالحسابات التي يمكنها التواصل معك عبر المكالمات، سواء الأشخاص في جهات الاتصال أو الأشخاص الذين تتابعهم أو أصحاب الحسابات الموثقة، كما تتيح الشركة الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي.
 
 
 
وعن تلك الميزة قال إيلون ماسك مالك المنصة إن تلك الميزة لا تزال "نسخة أولية"، ما يعني أنها ستشهد الكثير من التعديلات والتحسينات في الفترة المقبلة.

وكان ماسك قد صرح سابقًا بأن ميزة مكالمات الصوت والفيديو في إكس سوف تعمل على مختلف أنظمة التشغيل في الأجهزة المحمولة والحواسيب دون الحاجة إلى تسجيل رقم هاتف.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الميزة الجديدة ستكون متوفرة لكافة المستخدمين، أم ستقتصر فقط على مشتركي خدمة إكس بريميوم ( تويتر بلو سابقًا) كما أشارت تقارير سابقة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
10:30 | 2023-10-27
09:00 | 2023-10-27
07:00 | 2023-10-27
00:57 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24