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حظرت خدمة "تليغرام" للتراسل الفوري عدداً من القنوات التابعة لحركة حماس، وكتائب القسّام، أمام مستخدمي تطبيقها على هواتف أندرويد، وذلك التزاماً منها بسياسات متجر "غوغل بلاي".وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، تليغرام حظرت قناتيّ "Hamas_com"، وقناة "al-Qassam_brigades"، التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.ويؤثر قرار تليغرام فقط على مستخدمي هواتف أندرويد، شريطة أن يكون قد تم تحميل التطبيق من متجر "غوغل بلاي"، بينما إذا تم التحميل من أي مصدر آخر، فسيستمر وصول المستخدمين للقنوات المحظورة، بحسب تقرير نشرته جيروزاليم بوست.ولا تزال بقية القنوات التابعة لحماس والقنوات التي تنشر محتوى متعلق بمجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية تعمل بشكل طبيعي، ويصل إليها مختلف المستخدمين عبر هواتفهم.وقال متحدث باسم غوغل إن سياسات غوغل للتعامل مع التطبيقات على متجرها تلزم جميع المطورين بضرورة "حذف أي محتوى عنيف أو مرتبط بالإرهاب"، حسب ما نقل موقع "ذا فيرج" التقني.ويتعارض قرار تليغرام إلى حد ما مع تصريحات سابقة لبافيل ديروف، مؤسس ومدير التطبيق، نشرها منتصف تشرين الأول الجاري، بشأن التردد في حذف أي محتوى تنشره حركة "حماس" عبر قنواتها على الخدمة، مشيراً إلى أن حماس "استخدمت تلك القنوات لتحذير المدنيين في عسقلان قبل إطلاقها رشقة صاروخية".وأشار تقرير لشبكة "سي إن إن"، إلى أن عدد متابعي القناة الرسمية لكتائب القسام على تليغرام قد ازداد بمعدل ثلاثة أضعاف عقب هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.ويُذكر أن منصة تليغرام تعد من المنصات الاجتماعية المعروفة بسقفها المرتفع فيما يتعلق بحرية مشاركة المعلومات والمحتوى بشكل كبير مقارنة بمنصات أخرى مثل فيسبوك وانستغرام، حتى إنها في بعض الأحيان تتخطى حدود ما تسمح به منصة "إكس" الاجتماعية تحت إدارة الملياردير الأميركي إيلون ماسك.