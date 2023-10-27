اعرف كيفية تتبع حالتك المزاجية مع Apple Health

أضافت شركة Apple في تطبيق Health القدرة على تتبع مشاعرك بشكل يومي لتمنحك صورة شاملة عن الصحة العقلية، في نظام التشغيل iOS 17، وفقا لموقع macrumors.

كما أنه من خلال إشعارات تطبيق الصحة أو ساعة Apple Watch، يمكنك تسجيل حالتك المزاجية في أوقات مختلفة طوال اليوم وإدخال الحالة المزاجية العامة لليوم.

يقدم تسجيل الحالة المزاجية شريطًا منزلقًا به خيارات تتراوح من غير سارة جدًا إلى محايدة إلى ممتعة، الخيارات مرمزة بالألوان (اللون الأرجواني غير السار للغاية، واللون المحايد هو اللون الأزرق، واللون اللطيف للغاية هو اللون البرتقالي)، والفكرة هي سحب شريط التمرير إلى أقرب تمثيل لحالتك المزاجية الحالية.

تسألك Apple عن أفضل وصف للشعور، وتقدم قائمة بالصفات المتعلقة بالحالة المزاجية التي يمكنك الاختيار من بينها، على سبيل المثال، يحتوي المزاج "الممتع جدًا" على خيارات مثل مندهش ومسالم ومبهج وهادئ، وتتضمن الحالة المزاجية "غير السارة جدًا" الغضب والحزن والإرهاق والتوتر، بينما تتضمن الحالة المزاجية المحايدة الهدوء واللامبالاة والمحتوى، ولا يمكنك إدخال الصفة الخاصة بك، ويجب عليك استخدام أحد الاقتراحات المقدمة من Apple، هناك بضع عشرات من الخيارات الإجمالية، وبالتالي فإن الفكرة هي فقط اختيار أقرب تطابق.

بعد تحديد الحالة المزاجية والصفة المصاحبة لها، تسأل Apple عن سبب الحالة المزاجية، تشمل الخيارات الصحة واللياقة البدنية والأسرة والأصدقاء والشريك والمواعدة والطقس والمال والأحداث الجارية، ولكن مرة أخرى، عليك الاختيار من قائمة Apple، ومع ذلك، يمكنك إضافة سياق في هذا القسم، حتى تتمكن من كتابة تفاصيل حول سبب اختيارك لفئة معينة.

لإنشاء السجل الأول لحالتك العاطفية أو حالتك المزاجية في iOS 17، اتبع الخطوات الاتية:

1- في تطبيق "صحتي"، حدد علامة التبويب "تصفح"، ثم ضمن "فئات الصحة"، اضغط فوق "الصحة العقلية".

2- ضمن "لا توجد بيانات متاحة"، اضغط على "الحالة الذهنية".

3- اضغط على البدء.

4- اختر تسجيل ما تشعر به الآن، أو ما تشعر به بشكل عام اليوم، ثم اضغط على "التالي".

5- استخدم شريط التمرير لتسجيل مشاعرك أو حالتك المزاجية على نطاق واسع من "غير سارة للغاية" إلى "ممتعة للغاية"، ثم اضغط على "التالي".

6- اختر الكلمة التي تصف هذا الشعور بشكل أفضل، ثم اضغط على التالي.

7- اختر من بين الخيارات ما له التأثير الأكبر عليك، ثم اضغط على "تم".