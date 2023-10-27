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تكنولوجيا وعلوم

أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 13

Lebanon 24
27-10-2023 | 16:00
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 نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و هاتف iPhone 13:

 

هاتف  iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 مل

 
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هاتف iPhone 13

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

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