أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 13

نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و هاتف iPhone 13:
هاتف iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 مل
هاتف iPhone 13
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.