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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي آيفون: تحديث "آي أو إس 17.1" يدمر عمر البطارية
Lebanon 24
28-10-2023
|
00:06
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أصدرت آبل تحديث "آي أو إس 17.1" الذي يحتوي على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على "إيردروب" و"ستاند باي" و"آبل ميوزك".
وفي حين أن الكثير من مستخدمي آيفون سارعوا إلى تثبيت التحديث، فإن التقارير الجديدة قد تؤدي إلى تأخير التنزيل، حيث زعم العديد من المستخدمين أن هذا التحديث يدمر عمر البطارية ويستنزفها في غضون ساعات.
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ولحسن الحظ، فمن غير المرجح أن تستمر مشكلات البطارية، فقد أوضح أدريان كينغسلي هيوز، الباحث في موقع "زد نت" أن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز آيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام، ويمكن أن تعطي إعادة معايرة البطارية انطباعاً بأن البطارية تستنزف بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك في الواقع.. إضافة إلى أن الكثير من الميزات الجديدة المتاحة قد تسبب المزيد من الاستنزاف على الهاتف القديم.
وينصح الخبير السيد كينغسلي هيوز بالتحقق من صحة البطارية، إذا كان هناك قلق بشأن بطارية الآيفون، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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