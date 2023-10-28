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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تكشف عن نموذج لهاتف ذكي يمكن ارتداؤه

Lebanon 24
28-10-2023 | 02:14
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عرضت موتورولا بعض المفاهيم الغريبة في Lenovo Tech World ’23، وكشفت شركة تصنيع الهواتف الذكية التابعة لشركة لينوفو عن نموذج أولي لـ "شاشة قابلة للتكيف"، يمكن دمجها في هاتف أو حامل أو سوار ذكي.
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وبالإضافة إلى هذا المفهوم الجديد، سلطت الشركة الضوء على العديد من الميزات التطويرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة لينوفو التي يمكن شراؤها بالفعل.

مفهوم العرض هو هاتف ذكي قابل للطي مزود بشاشة FHD+ pOLED، وكتبت الشركة في منشور مدونتها الإعلانية أن النموذج الأولي "يمكن ثنيه وتشكيله في أشكال مختلفة حسب احتياجات المستخدمين".

ويمكن للجهاز أن يتمدد بشكل مسطح بالكامل لاستخدامه كهاتف ذكي تقليدي، أو يمكنك ثنيه جزئياً لوضعه على المكتب (على غرار الهواتف القابلة للطي).. ويمكنك أيضاً لف الجهاز جزئياً حول معصمك حيث يتحول إلى شيء يشبه السوار الذكي.
ويحتوي النموذج الأولي على شاشة مقاس 6.9 بوصة ويعمل بتجربة أندرويد الكاملة، تماماً مثل أي هاتف ذكي.. وعندما يكون في وضع قائم، فإنه يتحول إلى شكل مضغوط من أندرويد على قسم 4.6 بوصة من شاشته.

وبالإضافة إلى نموذجها الأولي المرن، قدمت موتورولا أيضاً العديد من المفاهيم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، نظراً لأن هذا ما ستفعله الشركات في عام 2023.. وكتبت الشركة "مع هذا المفهوم، يمكن للمستخدمين تحميل أو التقاط صورة لملابسهم لإنتاج صور متعددة فريدة من نوعها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تعكس أسلوبهم.. يمكنك بعد ذلك تحويل تلك الصور التي صنعها الذكاء الاصطناعي إلى خلفية مخصصة لجهازك".

وأعلنت الشركة أيضاً أنها تعمل على مساعد صوتي/نصي شخصي لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية يعمل على نموذج لغة كبير، وتقول الشركة إن المساعد الذي يحمل اسم MotoAI، يمكنه الإجابة على الأسئلة، وصياغة الرسائل، وجدولة المهام، وغير ذلك الكثير، بحسب موقع إن غادجيت.
 
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