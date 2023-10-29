غوغل تدفع 26 مليار دولار للهيمنة على البحث

قال نائب رئيس شركة جوجل برابهاكار راغافان إن الشركة دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 بغرض الحفاظ على حالة محرك البحث الافتراضي والحصول على حركة المرور، حسبما ذكرت بلومبرج.

ومن المحتمل أن حصة الأسد من هذا المبلغ ذهبت إلى شركة أبل، التي أمطرتها بمبالغ باهظة لسنوات عديدة لكي تظل خيار البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac.

وقال راغافان، الذي كان يدلي بشهادته كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، إن إعلانات بحث جوجل حققت إيرادات بقيمة 146.4 مليار دولار في عام 2021، مما يضع مبلغ 26 مليار دولار الذي دفعته مقابل الوضع الافتراضي في منظوره الصحيح، وأوضح المسؤول التنفيذي أن الحالة الافتراضية كانت الجزء الأكثر تكلفة مما يدفعه للحصول على حركة المرور، وفقا لتقرير engadget.

وكشفت شريحة عُرضت في المحكمة أنه في عام 2014، حققت جوجل 47 مليار دولار من إيرادات البحث بينما دفعت 7.1 مليار دولار للحالة الافتراضية.

وشهد راغافان أن إجمالي مدفوعات محرك البحث الافتراضي لشركة جوجل تضاعف أربع مرات تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، في حين تضاعفت إيرادات إعلانات البحث تقريبًا ثلاث مرات.

واعترضت جوجل على نشر هذه الأرقام، معتبرة أن ذلك سيضر بقدرتها على التفاوض على العقود المستقبلية، لكن القاضي أميت ميهتا المشرف على القضية، اختلف مع هذا الرأي. (وكالات)