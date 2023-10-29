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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يختبر ميزة مشاركة المنشورات مع أصدقائك

Lebanon 24
29-10-2023 | 02:28
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يختبر إنستجرام ميزة جديدة تتيح لأصدقائك إضافة منشوراتهم إلى منشوراتك عندما تكون على علم والسماح بالمشاركة، حيث سيمنحك إنستجرام القدرة على السماح للمتابعين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم التي يريدون تضمينها، بحسب موقع The Verge.

 

ولن تتم إضافة المشاركات إلى مشاركتك بشكل افتراضي، حيث سيتعين عليك الموافقة على كل صورة ومقطع فيديو قبل إضافتها، على سبيل المثال فى لقطة شاشة للميزة التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام Adam Mosseri، سيكون للدوائر التعاونية زر "إضافة إلى النشر" فى الزاوية السفلية اليسرى.

 

وتبدو هذه الميزة بمثابة طريقة رائعة لدعوة الأصدقاء لمشاركة ذكريات النزهات أو الأحداث الأخيرة التي حضرتموها معًا، و من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المطالبات الإبداعية الأخرى التي يمكن للأشخاص طرحها أيضًا وفقا لتقرير theverge. 

 

ويتيح لك انستجرام بالفعل التعاون مع منشئي محتوى آخرين على النظام الأساسي لإنشاء منشورات أو بكرات موجزة مشتركة ، كما أطلقت المنصة مؤخرًا ميزة المجموعات التعاونية ، والتي تتيح لك مشاركة الصور وحفظها مع ما يصل إلى 250 شخصًا.

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