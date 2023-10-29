Windows 11 يتيح للمستخدمين الكتابة فى أى مكان على سطح المكتب

بدأت مايكروسوفت في طرح تغييرات جديدة على Windows Ink والتي تتيح لك الكتابة في أي مكان، يعمل تحويل الكتابة اليدوية إلى نص الآن داخل مربعات البحث والعناصر الأخرى في حيث يمكنك إعادة المدخلات الخاصة بك.

وبدأت Microsoft فى طرح التحديث غير المتعلق بالأمان KB5031455 كمعاينة لمستخدمى Windows 11 أمس، ما عليك سوى التوجه إلى Windows Update وتبديل إعداد "الحصول على آخر التحديثات بمجرد توفرها" للحصول على هذا التحديث قبل أن يصبح متاحًا بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وإذا كان لديك جهاز Surface مزود بقلم أو أي جهاز لوحي آخر يعمل بنظام Windows ويدعم Windows Ink، فسترى على الفور هذه الميزة الجديدة إذا توجهت إلى الإعدادات وبدأت فى الكتابة في مربع البحث، أو فى حقول تحرير النص الأخرى في Windows 11 ، وتقوم مايكروسوفت بتمكين هذا للغة الإنجليزية الأمريكية فقط فى الوقت الحالى، مع توفير الدعم للغات الإضافية قريبًا.

وقامت مايكروسوفت أيضًا بتحسين تقنية التعرف على الكتابة اليدوية بحيث تكون أكثر دقة في هذا التحديث، وهناك إيماءات لحذف الكلمات وتحديدها والانضمام إليها وتقسيمها حتى أن هناك إيماءة لتقسيم النص إلى سطر جديد.

ويتضمن هذا التحديث أيضًا عددًا من إصلاحات الأخطاء في نظام التشغيل Windows 11، مع إصلاح تسرب الذاكرة في ملف ctfmon.exe، وتحسينات على ميزة الإضاءة الديناميكية الجديدة، والمزيد. (وكالات)