هذه التطبيقات تعرف عنكم الكثير!

تتصدر منصة المدونات الصغيرة "ثريدز" الأحدث لشركة "ميتا" قائمة التطبيقات الغازية التي تجمع وتشارك 86 في المائة من بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، حسبما يشير تقرير صادر عن Money Mongers.

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ووفقاً للدراسة، لا يقتصر الأمر على ثريدز فقط، بل تقوم كل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية تقريباً بجمع بيانات المستخدمين ومشاركتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام واكس وغيرها.



وتم إجراء الدراسة من خلال النظر في أفضل 100 تطبيق تم تنزيلها على متجر تطبيقات آبل، ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثريدز يجمع بيانات شخصية أكثر بنسبة 72 بالمائة من منافسه "اكس". وتجمع أكثر 5 تطبيقات عدوانية وهي: ثريدز وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر ولينكدإن حوالي 82% من بيانات المستخدمين.



وسجل "ثريدز" أكثر من 100 مليون اشتراك خلال أسبوع من إطلاقه. ومع ذلك، بدأت المنصة تفقد قاعدة المستخدمين النشطة اعتباراً من الأسبوع التالي.



ومن بين هذه التطبيقات، تشارك 51 في المائة من جميع التطبيقات بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، وتقوم 72 في المائة من هذه التطبيقات بجمع البيانات لمصلحتها الخاصة. وبالمثل، تقوم 7 من أصل 10 تطبيقات وسائط اجتماعية بجمع معظم بيانات المستخدمين، كما تقوم 64% من هذه التطبيقات أيضاً بجمع معلومات الاتصال، والتي ستتم مشاركتها مع أطراف ثالثة.



ويلقي التقرير أيضاً بعض الضوء على كيفية قيام هذه التطبيقات بجمع البيانات. ويقوم مطورو آيفون في المقام الأول بجمع البيانات بتنسيقين، يتضمنان إعلانات الطرف الثالث والتسويق. ويميل معظم هؤلاء المطورين إلى جمع معلومات الاتصال. ومن بين البيانات الأخرى التي تجمعها هذه التطبيقات تفاصيل الموقع ومحتوى المستخدم والمعلومات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والتفاصيل المالية، بحسب صحيفة "إنديان إكسبريس".