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تكنولوجيا وعلوم

جديد شاومي.. شاحن بقوة 67 وات وبمنافذ متعددة

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:55
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أطلقت شركة شاومي الشاحن 67W GaN Charger 2C1A الجديد، الذي يعتمد على تقنية نيتريد الجاليوم GaN من الجيل الثالث، وبالتالي فإنه يمتاز بفاعلية كبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن الجديد يشتمل على ثلاثة منافذ USB: اثنين منهما USB-C ومنفذ USB-A. ويتيح المنفذ USB-C إمكانية توصيل الأجهزة الموصلة به بقدرة تصل إلى 65 وات، ويعمل المنفذ USB-A بقدرة 22.5 وات، وعند تشغيل جميع المنافذ معاً فإن الشاحن الجديد يعمل بقدرة إجمالية تبلغ 67 وات.
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ويمكن شحن هاتف شاومي 13 في غضون 38 دقيقة أو هاتف أبل آيفون 14 برو بنسبة 55% في غضون 30 دقيقة، علاوة على إمكانية استعمال شاحن شاومي 67W GaN Charger 2C1A الجديد لشحن أجهزة اللاب توب.
ويتمتع شاحن شاومي 67W GaN Charger 2C1A الجديد بحجم مدمج وتقنية تبريد أفضل ويأتي مع كابل بطول 1.5 متر.
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