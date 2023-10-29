اليكم الأجهزة الجديدة التي ستكشفها آبل اعتباراً من الغد

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ستكشف آبل عن آخر منتجاتها لهذا العام يوم الإثنين القادم، حيث سيتم تحديث جهاز ماك الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لإصداره.وسيقام الحدث في الساعة 5 مساءً بتوقيت كاليفورنيا. وهذه ساعة غير عادية لإطلاق منتجات آبل. ومن المرجح أن يكون التوقيت عشية عيد الهالوين مناسباً للموضوع المخيف، الذي يطلق عليه اسم Scary Fast وفي تطور آخر، لن تعقد الشركة اجتماعاً شخصياً في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، مما يجعله حدثاً عبر الإنترنت فقط.ولم تذكر آبل ما ستكشف عنه في هذا الحدث، لكن بلومبرغ ذكرت أن الشركة تقوم بإعداد أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز ماك بوك برو وأجهزة كمبيوتر مكتبية آيماك. ومن المحتمل ألا تتمتع الأجهزة بمظهر جديد جذري، ولكن من المحتمل أن تتضمن أول معالجات M3 3 نانومتر من آبل.وتأتي النماذج الجديدة في لحظة حرجة بالنسبة لشركة أبل. ويخرج سوق الحوسبة الشخصية أخيراً من الركود الذي أعقب الوباء، ويتطلع المنافسون الجدد إلى دخول هذه الصناعة. ويشمل ذلك شركة إنفيديا التي تعمل على تطوير معالجات الكمبيوتر الشخصي الخاصة بها، وشركة كوالكوم، المشهورة برقائق الهواتف الذكية.وتتطلع شركة آبل إلى إطلاق منتجات جديدة للمساعدة في تحفيز الانتعاش خلال فترة العطلات المهمة للغاية. وهي تأتي بعد عدة أرباع من انخفاض المبيعات. وستكشف الشركة عن أحدث نتائجها المالية بعد ثلاثة أيام من الحدث، في الثاني من تشرين الثاني.فيما ما يمكن توقعه يوم الإثنين، بحسب بلومبرغ:يحمل جهاز ماك بوك برو الاسم الرمزي J514 وJ516 وستبدو الأجهزة متطابقة تقريباً مع الطرازات الحالية، ولكنها ستتضمن على الأرجح معالجات M3 Pro وM3 Max الجديدة الأسرع.وقامت الشركة باختبار إصدارات متعددة ومختلفة من معالج M3 Pro. ويحتوي أحد الإصدارات الأساسية قيد العمل على 12 نواة معالج رئيسية، تتكون من ستة كتل عالية الأداء وستة نوى عالية الكفاءة.وهناك إصدارات متعددة من M3 Max قيد الاختبار، بما في ذلك الإصدار المتطور الذي يحتوي على 16 نواة معالجة رئيسية - 12 للأداء العالي وأربعة للكفاءة - و40 نواة رسومية.سيتم الكشف عن جهاز iMac محدث لأول مرة منذ أكثر من 900 يوم، وهي فترة طويلة بشكل غير معتاد. لكن لا تتوقع تصميماً جديداً جريئاً. ومثل جهاز ماك بوك بروس، وستبدو أجهزة iMac متطابقة تقريباً مع الإصدارات الحالية. وتم الإعلان عن تصميم iMac الحالي في نيسان 2021، عندما تحولت الشركة إلى شريحة M1.ويتضمن جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة، الذي يحمل الاسم الرمزي J433 وJ434 تغييرات في التصميم الداخلي وحاملاً مُجدداً. ولقد اختبرت الشركة الجهاز بألوان مشابهة للنماذج الحالية، ولكن لا يزال بإمكان شركة آبل تغيير الخيارات عند الكشف عنها.ويصادف هذا العام أيضاً الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لجهاز iMac الذي كان أحد المنتجات الأولى التي قدمها ستيف جوبز بعد عودته إلى شركة آبل في أواخر التسعينات.بينما كانت الشركة تعمل على جهاز ماك بوك برو منخفض الجودة يحمل الاسم الرمزي J504 مع إصدار أساسي من شريحة M3 فمن المحتمل ألا يظهر هذا الجهاز يوم الإثنين.ولا تزال أجهزة ماك بوك أير الجديدة مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع شرائح M3 التي تحمل الاسم الرمزي J613 وJ615 قيد التطوير أيضاً، ولكن من غير المقرر إصدارها حتى النصف الأول من عام 2024.وعلى الرغم من أن شركة آبل تقدم عادةً أجهزة آيباد محدثة في نفس الوقت تقريباً مع أجهزة ماك، إلا أن الشركة لا تخطط لإطلاق أجهزة لوحية جديدة حتى الربيع. وتعمل الشركة على آيباد برو المزود بشريحة M3 بالإضافة إلى الإصدارات المحدثة من آيباد أير وآيباد ميني وآيباد للمبتدئين.ولن يتم تحديث سماعات أيربودز مرة أخرى حتى العام المقبل. وتعمل الشركة على نماذج جديدة منخفضة الجودة وسماعات أيربودز ماكس لإطلاقها أواخر 2024، وسيتم تحديث أيربودز برو في عام 2025.