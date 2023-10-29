أسرار جديدة لتعزيز استخدام ساعات آبل الذكية

تحتوي ساعات آبل الذكية (Apple Watch) على العديد من المزايا والأدوات المتطورة التي تساعد في تتبع الأنشطة الرياضية، والمؤشرات الصحية، وغيرها من المزايا التي تُسهّل الكثير من جوانب حياتنا اليومية.
وتضيف آبل باستمرار، المزيد من المزايا إلى الطرز الحديثة من ساعاتها الذكية، وإلى نظام التشغيل watchOS لتحسين تجربة الاستخدام. ولتحقيق الاستفادة القصوى من ساعتك الذكية من آبل، ينبغي أن تكون على دراية بالإعدادات المُتاحة وكيفية ضبطها بشكل مناسب.
وفيما يلي مجموعة من الإعدادات التي يمكنك ضبطها في ساعات آبل الذكية لتعزيز تجربة الاستخدام:
1- تخصيص الويدجات:
أضافت آبل الويدجات (Widgets) إلى نظام التشغيل WatchOS 10، وهي أدوات تعرض معلومات مفيدة مثل: مقدار الوقت المُتبقي من المؤقت الذي يعمل حاليًا، وحال الطقس وعناوين الأخبار، وغيرها.
تُسهّل الويدجات الوصول إلى العديد من المعلومات في شاشة الساعة الرئيسية دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المتعددة. ولتعديل وتخصيص الويدجات الظاهرة في شاشة ساعتك، اتبع الخطوات التالية:
مرّر إلى الأعلى في شاشة الساعة الرئيسية للوصول إلى الويدجات.
اضغط مطولًا على شاشة ساعة آبل للانتقال إلى وضع التحرير، على غرار الطريقة التي يمكنك اتباعها لتعديل تطبيقات الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون.
ستلاحظ ظهور أيقونة تتضمن علامة الجمع (+) في الجهة العُلوية، انقر فوقها لإظهار مجموعة من الويدجات التي يمكنك الاختيار منها وإضافتها إلى شاشة الساعة الرئيسية.
2- تشغيل وضع الطاقة المنخفضة للحفاظ على طاقة البطارية:
إذا كنت تستخدم ساعة Apple Watch Series 4 أو أي ساعة تعمل بنظام WatchOS 9 أو أي نظام أحدث منه، فستتمكن من استخدام (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode.
يحافظ هذا الوضع على عمر بطارية الساعة بتعطيل مزية (التشغيل الدائم للشاشة) Always On Display، وبعض المزايا الأخرى مثل: إشعارات عدم انتظام ضربات القلب (irregular heart rhythm notifications)، بالإضافة إلى الحد من عمل بعض المستشعرات.