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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي الهواتف.. إحذروا هذا التطبيق!

Lebanon 24
30-10-2023 | 15:00
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أرسلت شركة "جين ديجيتال"، وهي الشركة المالكة لتطبيق "سي كلينر" مؤخراً بريداً إلكترونياً إلى العملاء، تؤكد فيه أن المتسللين سرقوا معلومات شخصية لعدد من المستخدمين، مثل الاسم وأرقام الاتصال ومعلومات الفواتير عبر أداة "موفيت".
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وصرح جيس موني، المتحدث الرسمي باسم شركة "جين ديجيتال"، لمدونة "تك كرانش" الإلكترونية، أن حوالي 2% من المستخدمين تعرضوا للاختراق عبر هذه الأداة. 
وفي حين أن "سي كلينر" لا ينشر عدد الأشخاص الذين يستخدمون الأداة، إلا أن "جين ديجيتال" تدعي أن لديها أكثر من 65 مليون عميل مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم. وتمتلك الشركة أيضاً، شركات الأمن السيبراني مثل أفيرا وأفاست ونورث لايف لوك.
وصرحت الشركة، بأنها ستقدم للعملاء المتضررين خدمة "بريش غارد" مجاناً لمدة 6 أشهر، وهي أداة تراقب "الويب المظلم" بحثاً عن انتهاكات البيانات وترسل إخطارات لمستخدميها إذا تبين أن معلوماتهم الشخصية تعرضت للاختراق والبيع. 
وبدأ المتسللون في استهداف تطبيق "موف إيت" في وقت سابق من شهر أيار من هذا العام، ومنذ ذلك الحين، أثر ذلك على أكثر من 66 مليون مستخدم حول العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاختراق لعام 2023. ويقدر الباحثون الذين يتتبعون خرق البيانات أن أكثر من 2500 مؤسسة أكدت أن أنظمتها قد تم اختراقها، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.
 
 
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