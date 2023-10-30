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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
30-10-2023
|
17:00
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أفاد موقع "WABetaInfo" بأن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت إطلاق ميزتها التي تسمح ببدء مكالمات مع ما يصل إلى 31 مشاركًا، وذلك في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيقها لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS.
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وكان الموقع، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في واتساب المملوكة لشركة ميتا، كشف عن اختبار هذه الميزة لنظام أندرويد منتصف شهر أيلول الماضي.
وقال WABetaInfo في منشور: "بفضل هذه الميزة، حسّنت واتساب المكالمات الجماعية بدرجة كبيرة من خلال السماح للمستخدمين بالاتصال بسرعة مع عدد أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط، مما يلغي الحاجة إلى إضافتهم إلى المكالمة الجماعية لاحقًا".
والآن، أُضيف هذه الميزة إلى الإصدار التجريبي ذي الرقم 23.21.72 من تطبيق واتساب لنظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل.
(aitnews)
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