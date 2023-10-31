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تطلق شركة Meta خيار اشتراك "خالي من الإعلانات" الشهر المقبل، للأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" أو "إنستغرام" في أوروبا.وقالت الشركة إنها تمتثل "للوائح الأوروبية المتطورة" من خلال تقديم خيار الاشتراك في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.كما كشفت أنه اعتبارا من تشرين الأول، سيتمكن المستخدمون من اختيار الاستمرار في استخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" مجانا مع الإعلانات، أو الاشتراك للتوقف عن رؤية الإعلانات.وستتراوح التكلفة من 9.99 يورو شهريا (10.58 دولارا) على الويب، إلى 12.99 يورو شهريا (13.75 دولارا) على أجهزة iOS و"أندرويد"، وتنطبق على حسابات المستخدم المرتبطة على "فيسبوك" و"إنستغرام".