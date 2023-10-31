كندا تحظر تطبيقات WeChat وKaspersky على الأجهزة الحكومية

حظرت كندا تطبيقات الشركات الصينية والروسية على الأجهزة المحمولة التي أصدرتها الحكومة.

وقالت إن "هذه الخطوة ترجع إلى مخاطر الخصوصية والأمان التي تشكلها هذه البرامج".

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ووفقًا لمجلس الخزانة الكندي، الذي يشرف على الإدارة العامة، فإن تطبيق WeChat المملوك لشركة Tencent والتطبيقات التي تقدمها شركة Kaspersky ومقرها موسكو "تمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن".

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال مجلس الخزانة أيضًا إنه ليس لديه دليل على أن المعلومات الحكومية قد تم اختراقها، ومع ذلك، فإنه يشير بأصابع الاتهام إلى طرق جمع التطبيقات التي توفر وصولاً كبيرًا إلى محتويات الجهاز، ومخاطر استخدامها كانت كبيرة، "واضح."

وقالت: "تم اتخاذ قرار إزالة وحظر تطبيقات WeChat وKaspersky لضمان بقاء شبكات وبيانات حكومة كندا آمنة ومحمية وتتماشى مع نهج شركائنا الدوليين".

وفي نفس السياق قالت وزارة الخارجية الصينية إن كندا أصدرت حظرًا على الشركات الصينية دون أي دليل حقيقي، وأضافت أن الحظر يأتي تحت ستار الحفاظ على أمن البيانات، وهو تعميم نموذجي لمفهوم الأمن القومي، ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين قوله: "نأمل أن يتخلى الجانب الكندي عن التحيزات الأيديولوجية، ويلتزم بمبادئ اقتصاد السوق ويوفر بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وقامت كندا بإزالة التطبيقات من الأجهزة المحمولة الصادرة عن الحكومة، وسيتم منع المستخدمين من تنزيلها في المستقبل. (اليوم السابع)