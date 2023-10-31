"تيلغرام" يطرح تحديثاً جديداً.. تعرف على أبرز المميزات

أعلن تيلجرام عن تحديث جديد مؤخرًا قدم ميزات جديدة ومتقدمة للمستخدمين، بعض المميزات التي تم طرحها متاحة لمستخدمي Telegram Premium فقط، وتتضمن التحديثات العديد من التغييرات المبتكرة على ميزة الرد الأساسية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا تنسيق شكل الاقتباسات وروابط الاخبار الأسعار، وفقاً لموقع gadgets360.

كما تلقت قصص تليجرام أيضًا بعض الترقيات الطفيفة مع الإصدار الأخير، حيث يمكن تحديد المستخدمين تخصيص ألوان الحساب بما في ذلك القنوات فوق مستوى معين، في السابق، قدم التطبيق ملصقات تفاعلية وأوضاع الكاميرا المزدوجة من بين أشياء أخرى، وأكدت منصة التواصل الاجتماعي أنهم يعملون حاليًا على التحديث التالي.

وفي منشور بالمدونة، أكد تليجرام أنه مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين اقتباس أجزاء معينة من أي رسالة والرد عليها، مما يجعل الردود أكثر دقة، للقيام بذلك، يتعين الضغط على الرسالة، ثم الضغط مع الاستمرار والسحب لتحديد النص المقصود واختيار اقتباس.

يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الرد على رسالة من دردشة إلى أخرى - سواء كان ذلك بشكل خاص في الرسائل المباشرة، أو في الدردشات أو القنوات الجماعية الأخرى ذات الصلة، ويمكنك تحديد الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم اختيار الرد في دردشة أخرى ثم تحديد الدردشة ذات الصلة، وإذا كان لدى المشاهدين/المستلمين حق الوصول، فيمكنهم فتح الرسالة في الدردشة الأصلية عن طريق النقر على الرد.

إلى جانب السماح للمستخدمين باقتباس جزء من النص، يتيح تليجرام الآن للمستخدمين أيضًا تنسيق أي علامات اقتباس، ويمكنك كتابة رسالة بالخط الغامق أو المائل وما إلى ذلك أو جزء من الرسالة التي تختار اقتباسها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة أكثر من اقتباس في الرد الواحد.