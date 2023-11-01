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تكنولوجيا وعلوم

كندا تحظر تطبيقات WeChat وKaspersky

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:54
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قررت السلطات الكندية حظر شبكة WeChat الاجتماعية الصينية ومنتجات "كاسبيرسكي" الروسية لأمن المعلومات على الأجهزة المحمولة الرسمية لموظفي الدوائر الحكومية.
 
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "أعلنت رئيسة مجلس الخزانة أنيتا أناند اليوم حظرا مفروضا على استخدام تطبيقات شركة WeChat الاجتماعية الصينية ومنتجات "كاسبرسكي" الروسية على الأجهزة المحمولة الحكومية.
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وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 30 تشرين الأول. سيتم حجب تطبيقات WeChat و"كاسبرسكي"، كما ستتم إزالتها من الأجهزة المحمولة الحكومية، وسيُمنع المستخدمون أيضا من تنزيل هذه التطبيقات في المستقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار لضمان أمن معلومات الحكومة الكندية وشبكاتها. (روسيا اليوم) 
 
 
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