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تكنولوجيا وعلوم

لمواكبة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.. غوغل تضيف ميزة جديدة لـ"بارد"

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:00
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زودت شركة غوغل منصتها الحوارية الذكية "Bard" بميزة الردود الفورية على محادثات المستخدمين، بحيث تكون المحادثات أقرب إلى لما يقدمه "ChatGPT".

وكانت ردود "Bard" على تساؤلات واستفسارات مستخدميه، تأتي عقب إتمام إكماله للإجابة، ولكن مع التحديث الجديد، سيكون المستخدم قادراً على أن يرى الردود خلال توليد "بارد" لها في الوقت الفعلي.
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واتضح أن "بارد" لا يقوم بتطبيق هذه الميزة مع اللغة العربية، حيث أنه رغم تفعيل ميزة "Respond in real time"، فإن منصة غوغل الذكية تقوم بإظهار ردودها بشكل كامل بعد إتمام توليدها للرد.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إيقاف "بارد" عن متابعة الرد، بحيث يمكن للمستخدم مطالبة المنصة بتعديل رده بإضافة تفاصيل إضافية، أو إيقافه فقط عن الرد، وذلك من خلال زر "Skip Response".

ويمكن للمستخدم التحكم والتنقل بين إظهار الردود في الوقت الفعلي لكتابتها وكذلك إظهار الردود بعد إتمام كتابتها، ولكن في الحالتين يمكن للمستخدم اختيار أسلوب الكتابة، والاطلاع على أكثر من طريقة لصياغة الإجابة بالطريقة التقليدية لعمل "بارد".

غوغل دفعت أيضا بمزايا جديدة مع التحديث الأخير، مثل إمكانية استخدام "بارد" في تلخيص رسائل البريد الإلكتروني على متن "Gmail"، إلى جانب ميزة إرفاق الصور وإظهارها داخل محادثات المستخدم النصية مع "بارد".

وتحاول الشركة جاهدة مجاراة التطور السريع الذي يشهده سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة مع إعادة اتصال "ChatGPT" بالإنترنت مرة أخرى عبر محرك بحث مايكروسوفت "بينج شات"، وكذلك من خلال تحديث قاعدة بيانات تدريبه لتكون أحدث بيانات متاحة له تاريخ تحديثها هو نيسان 2023، بعد أن كان تشرين الأول 2021.

ويُذكر أن غوغل قد أعلنت مؤخراً عن معالجها الأحدث Tensor G3 لهواتفها الذكية الأخيرة بيكسل 8 برو، والذي يقدم تطوراً كبيراً في مزايا مساعدها الذكي "أسيستانت"، إلى جانب تحديث قدرات التصوير وتحرير الصور.
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