على بابا تطلق نموذجا مطورا للذكاء الاصطناعى

أطلقت شركة علي بابا نسخة مطورة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتنافس مع أمازون ومايكروسوفت، يطلق عليه Tongyi Qianwen 2.0، وهو أكبر نموذج لغوي كبير في مجال الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية في الصين (LLM)، وهي التكنولوجيا الأساسية لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال ذراع الحوسبة السحابية التابع لشركة علي بابا إن النموذج الجديد يحتوي على "مئات المليارات" من المعلمات، وهو معيار يستخدم لقياس قوة نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم بهذا المقياس.

يحتوي منافسها Hunyuan AI من Tencent على أكثر من 100 مليار معلمة، ويحتوي نموذج GPT-3 AI من أوبن إيه أي، المدعوم من مايكروسوفت على 175 مليار معلمة، ويحتوي نموذج Llama 2 الخاص بـ Meta Platform على 70 مليار معلمة.

وقالت علي بابا إن Tongyi Qianwen 2.0 "يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والتفكير والحفظ ومنع الهلوسة"، والهلوسة هي المفهوم الذي تقدم فيه روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة بطريقة مقنعة.

وقالت علي بابا أيضًا إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها مصمم لتطبيقات في صناعات واستخدامات محددة – مثل الاستشارات القانونية والتمويل.

أطلقت الشركة ما مجموعه ثمانية نماذج للذكاء الاصطناعي للترفيه والرعاية الصحية.

تم دمج Tongyi Qianwen السابق في حلين – Qwen-VL وQwen-VL-Chat، وفقًا لـ "علي بابا"، يمكن لـ Qwen-VL الرد على الاستفسارات المفتوحة المتعلقة بصور مختلفة وإنشاء تسميات توضيحية للصور.

وأعلنت الشركة أيضًا عن منصة خدمة GenAI التي ستسمح للشركات ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، باستخدام بياناتها الخاصة.

(وكالات)