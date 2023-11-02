قد يمنح مجرمي الإنترنت فرصة لاختراق معلوماتكم الشخصية.. إحذروا هذا التطبيق على "أندرويد"





ويتم استخدام هذه الحيلة على أمل ألا يتساءل المستخدم حتى عن سبب طلب تطبيق الآلة الحاسبة الإذن للوصول إلى بيانات الهاتف.

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وعادة، يتم تنزيل التطبيق الضار عن طريق الخطأ أو معتقدا أنه رسمي. وسيقوم المجرمون بعد ذلك بتغيير التطبيق ليبدو مثل تطبيق الآلة الحاسبة كتمويه. حذر خبراء من أن مجرمي الإنترنت يمكنهم الاختباء خلف تطبيق الآلة الحاسبة ومحاولة الحصول على معلومات عنك.ويتم استخدام هذه الحيلة على أمل ألا يتساءل المستخدم حتى عن سبب طلب تطبيق الآلة الحاسبة الإذن للوصول إلى بيانات الهاتف.وعادة، يتم تنزيل التطبيق الضار عن طريق الخطأ أو معتقدا أنه رسمي. وسيقوم المجرمون بعد ذلك بتغيير التطبيق ليبدو مثل تطبيق الآلة الحاسبة كتمويه.

وسينبثق تطبيق الآلة الحاسبة بعد ذلك على الشاشة ويسألك عما إذا كان يمكنه الوصول إلى خدمات موقعك.



وإذا كان لدى المجرم إمكانية الوصول إلى خدمات الموقع، فسوف يعرف مكان وجود الهاتف في كل الأوقات، ما يعرضك لخطر اختراق الخصوصية.



ومن المهم توخي الحذر حتى لا تطبق هذا الطلب الغريب عن طريق الخطأ. (روسيا اليوم)