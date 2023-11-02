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تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تعلن عن إطلاق التحديث الجديد لأنظمة "ويندوز"
Lebanon 24
02-11-2023
|
03:06
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أعلنت مايكروسوفت عبر صفحاتها على الإنترنت عن إطلاق التحديث الجديد لأنظمة Windows 11.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن التحديث الجديد يحمل العديد من المزايا التي تسهل عملية استخدام الحواسب، ويعتبر نسخة معدلة عن تحديث Windows 11 23H2 الذي أعلنت عنه في أيلول الماضي.
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وحول الموضوع قال جون كيبل، نائب رئيس مايكروسوفت لخدمات ويندوز:"نظرا لأن إصدار عام 2023 من أنظمة Windows 11 يشترك في قاعدة البيانات مع الإصدارات التي أطلقناها العام الماضي فسنقدم إمكانية تحديث المزايا فيه باستخدام تقنية التخديم، أي أن المستخدم ستتوفر له فرصة تحديث الميزات كل شهر، وسيكون قادرا على تثبيت الميزات والتطبيقات الجديدة في حاسبه بسهولة". (روسيا اليوم)
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