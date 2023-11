ماسك يكشف خطته لتطوير "التطبيق الشامل".. مكالمات وتوظيف ومواعدة

Advertisement

كشف إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، عن رؤيته الخاصة بتطبيقه الشامل، الذي يحاول أن ينشئه انطلاقاً من منصة "إكس"، لينافس من خلالها خدمات كبرى، مثل Linked In وFaceTime وYouTube وتطبيقات المواعدة والخدمات المالية.وخلال اجتماع داخلي لعموم الموظفين في ذكرى مرور عام على استحواذ ماسك على المنصة، أعلنت المديرة التنفيذية لـ"إكس" ليندا ياكارينو، أنها اكتشفت على مدار 16 أسبوعاً، وهي مدة عملها في إكس، أن فريق المنصة يعمل بمعدل إنجاز غير مسبوق، بحسب ذا فيرج.وقالت ياكارينو إن "إكس" تقدم أساليب منافسة "جديدة كلياً"، وتتخذ خطوات سريعة في تطوير وتقديم مزايا تنافسية، وأحياناً تكون "غير متوقعة، ولكنها تُبهر المنافسين". وهنا أضاف ماسك قائلا: "وتجعلهم يقلدونها أيضاً".وبدأ ماسك كلمته في الاجتماع قائلاً إنه "منبهر بحجم التطور الذي أنجزته إكس للتحول من الشكل القديم للمنصة، والذي يسميه Twitter 1.0، إلى المنصة الشاملة"، والتي يرى أن وجودها سيكون "ضرورياً للمستخدم".وأكد ماسك أن منصته لن يكون هدفها استبعاد التطبيقات المنافسة، وإنما تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدم من المدفوعات ومكالمات الفيديو إلى العثور على الوظائف، وغيرها في مكان واحد.وضرب ماسك مجدداً المثال، بتطبيق "WeChat" الصيني، على التطبيق الشامل، موضحاً أنه "لن يقوم بنسخ مزاياه"، وإنما سيعمل على "تطوير منصة تتفوق عليه".وأشار ماسك إلى أن "إكس" ستعمل خلال الفترة المقبلة على مشاركة أهم المزايا والتحديثات التي طرأت على المنصة كل 3 أشهر، بدلاً من مشاركة الإنجاز على أساس سنوي.ووعد مالك "إكس" بأن يتم الكشف المقبل عبر مكالمة فيديو على المنصة، ستعقد في كانون الثاني المقبل.يُذكر أن ميزة المحادثات الصوتية والفيديو ما زالت تجريبية، ولكن ماسك وعد بإتاحتها لجميع المستخدمين قريباً.بجانب المكالمات، ركز ماسك على أن المنصة طورت من أساليبها التقنية في إدارة ومعالجة المحتوى المصور الذي يشاركه المستخدمون على متنها، وخاصة المحتوى الطويل.وأوضح الملياردير الأميركي أن بعض الشركات تشجعت على مشاركة محتوى طويل على حساباتها الرسمية، مثل أبل ومشاركتها حلقة من مسلسل Silo، وهو من إنتاجها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى أهم أنشطة أبل على الشبكات الاجتماعية طوال تاريخها.المديرة التنفيذية للمنصة، ليندا ياكارينو ذكرت أن المستخدمين من صغار السن والمراهقين على إكس، يشغلون حصة 70% من نمو حجم محتوى الفيديو الرأسي الذي يُنْشَر على المنصة الاجتماعية.وأشارت إلى أن تشجيع الشركات وصناع المحتوى على مشاركة المزيد من الفيديوهات، سيثري تجربة المستخدمين، خاصة مع تطوير المنصة لميزة المجتمعات Communities، والتي تشجع المستخدم على التواصل مع الآخرين بشأن نوع معين من المحتوى أو الموضوعات، وبالتالي مشاهدة فيديوهات لفيلم أو برنامج ما على المنصة، ومن ثم الدخول في مناقشات مع جمهوره من الآخرين داخل "الكوميونتيز" أو داخل المحادثات الصوتية والفيديو، سيجعل الجميع يمضي وقتاً أطول مثمر وممتع، وبالتالي سيُترجم ذلك إلى التعرض لمزيد من الإعلانات.كذلك، أشار ماسك إلى مزايا جديدة قادمة إلى تشغيل الفيديوهات على إكس، مثل ميزة تشغيل الفيديوهات في وضعية "صورة داخل صورة Picture-in-Picture"، والتي تسمح للمستخدم بمتابعة مشاهدة فيديو أو بث مباشر خلال استمراره في استخدام وتصفح المنصة والمحتوى بشكل طبيعي.وأوضح ماسك، أن "إكس" حالياً "تنافس وتضاهي مزايا يوتيوب، بل ستتخطاه قريباً أيضاً".أعلن ماسك أمام موظفيه بأن "إكس"، تعمل جاهدة لتطوير خدمتها الجديدة للتوظيف X Hiring، لدخول المنافسة أمام منصات التوظيف.وذكر ماسك صراحة أنها بذلك ستكون منافسة لعملاق تواصل المهنيين "لينكد إن"، مشيراً إلى أن "إكس" ستكون المنصة المفضلة لأي شركة تبحث عن كوادر أو لأي باحث عن وظيفة جديدة.وألمح ماسك إلى أن تقديم منصة توظيف على إكس يعتبر "خطوة مثالية"، لأن مسؤولي التوظيف قد يهتمون بمعرفة درجة إبداع الموظف قبل ضمه، وهو ما يعكسه ما ينشره على حسابه الشخصي، وهو معيار أبدى ماسك نفسه اهتماماً ملحوظاً به.وخرج ماسك من تلك الزاوية إلى فكرة المواعدة، والتي تعتمد أيضاً على اكتشاف شريك حياة مميز ومتوافق مع أفكار وعقلية الطرف الآخر، من خلال مشاهدة المحتوى والمنشورات التي يشاركها الطرفان عبر حسابتهما الشخصية.إلى جانب ذلك، ركز ماسك على أن فكرة البحث واكتشاف شريك الحياة هو أهم جانب سيتم الاهتمام به عند تقديم خدمة المواعدة الجديدة على المنصة، والتي ستحمل اسم X Dating.ركز كل من ماسك وياكارينو على أن إتاحة البث المباشر على إكس، ستكون ميزة جوهرية فارقة مع تجربة المستخدمين، فيرى مالك المنصة أنها ستكون "محركاً رئيسياً، في تقديم تغطية مميزة من قلب الأحداث السياسية والرياضية، بعيدا تماما عن اتجاهات وسائل الإعلام التقليدية".وحول جودة البث، أشار ماسك إلى أنه يسعى إلى أن تكون عروض البث المباشر بجودة تصل إلى 4K، مؤكداً أنه يرغب في إتاحة منصة "إكس"، على جميع الشاشات الكبيرة، بما في ذلك شاشات التلفزيون، لينافس بذلك جميع منصات محتوى الفيديو، وعلى رأسها يوتيوب.أشار ماسك إلى أن إكس تعمل نحو تطوير نظام البحث على المنصة، عبر تحويله من بحث لفظي يعتمد على تقديم نتائج بحث تتضمن الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المستخدم في البحث، إلى نظام بحث دلالي Semantic Search، بحيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ما يقصده المستخدم وتفضيلاته، وعلى هذا الأساس يكون من اليسير إظهار نتائج البحث من صور وفيديوهات ومنشورات نصية تلبي ما يبحث عنه المستخدم.وأوضح ماسك أن هذا النظام بالفعل يتم استخدامه حالياً في ميزة إظهار المنشورات المقترحة للمستخدم حسب تفضيلاته وتفاعله مع المحتوى على المنصة See Similar Posts، وما تسعى نحوه إكس هو تحويل نظام مقترحات المحتوى بالكامل Recommended for You نحو استخدام الذكاء الاصطناعي.وتطرق ماسك أيضاً إلى أن المحادثات الشخصية على المنصة عبر التراسل الفوري أصبحت مشفرة، مما يمنح المستخدمين تجربة تنافس تطبيقات التراسل مثل سيغنال، لأن عبر تشفيرها بالأسلوب الجديد لن يتمكن أي شخص، حتى إدارة إكس نفسها، من اكتشاف محتوى تلك المحادثات.أما على مستوى المدفوعات، فإن إكس تعمل حالياً على استكمال كافة الإجراءات القانونية وتراخيص العمل الحكومية لبدء تقديم الخدمات المالية على الشبكة الاجتماعية.وأوضح ماسك: "عندما أتحدث عن خدمات الدفع، فإني لا أقصد فقط تحويل 20 دولاراً إلى أحد الأصدقاء.. وإنما أقصد بذلك تقديم خدمات تغطي كافة جوانب الحياة المالية للمستخدمين.. بحيث لا يحتاجون إلى التعامل مع البنوك أبدا".