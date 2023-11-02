تيك توك يوجه رسالة "غامضة" للمستخدمين

شعر مستخدمو تيك توك بالارتباك هذا الصباح بسبب ظهور رسالة من "TikTok Tako" في رسائلهم المباشرة، والتي لا يمكن فتحها، وفقاً لصحيفة "مترو".

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي أنها تعمل على تطوير Tako، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو اختبار تجريبي للنموذج في الفلبين، وقالت إن الإضافة مصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف "محتوى ترفيهي وملهم" على التطبيق، والذي كان الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم العام الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن الوصول هذا الصباح كان خاطئًا بعض الشيء، حيث تظهر رسالة لا يمكن فتحها في صناديق البريد الوارد في جميع أنحاء العالم.

انتقل العديد من المستخدمين إلى منصه X، Twitter سابقًا، لمشاركة الأخبار، كتب أحد المستخدمين: "الآن من هو TikTok tako بحق الجحيم؟"، وقال آخر: "أفضل ما في تيك توك هو إسقاط دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي لا يمكننا حتى فتحها/ استخدامها".

وتساءل آخرون عن الحاجة إلى برنامج دردشة آلي آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أظهرت لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها في شهر مايو ظهور برنامج الدردشة الآلي بشكل بارز على واجهة TikTok كأيقونة على شكل شبح، والتي يمكن للمستخدمين الضغط عليها أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو لإجراء محادثات نصية والحصول على مساعدة في العثور على المحتوى.

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف تتعلق بالسلامة بعد وقت قصير من إطلاقه، وقام مكتب مفوض المعلومات بالتحقيق في التطبيق بعد أن وجد أنه "ربما فشل في تقييم مخاطر الخصوصية للأطفال بشكل صحيح من خلال برنامج الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي

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