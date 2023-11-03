لمساعدة مستخدميها على إيجاد وظيفة... "لينكد إن" تتبنى الذكاء الاصطناعي

كشفت "لينكد إن"، شبكة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال والمملوكة لشركة "مايكروسوفت"، يوم الأربعاء إن لديها الآن أكثر من مليار مستخدم، وبصدد إضافة المزيد من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المشتركين في خدمات الدفع.

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ويضع تجاوز المليار مستخدم المنصة على طريق المنافسة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تشمل تطبيقات "ميتا" المتعددة.



وقالت الشركة إن حوالي 80% من الأعضاء الجدد قاموا بالتسجيل من خارج الولايات المتحدة.



لدى "LinkedIn" خدمة مجانية ولكنها تقدم أيضًا خدمات أخرى من خلال الاشتراكات الشهرية. إذ يحصل المستخدمون الذين يدفعون اشتراكا قدره 39.99 دولارًا شهريًا على ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكنها إخبار المستخدم، الذي قد يتصفح العشرات من إعلانات الوظائف، ما إذا كان مرشحًا جيدًا بناء على المعلومات الموجودة في ملفه الشخصي.



ويمكن للنظام أيضًا أن يوصي بتغييرات في الملف الشخصي لجعل المستخدم أكثر قدرة على المنافسة للحصول على وظيفة ما.



قدمت المنصة أيضًا يوم الأربعاء خدمة تلخيص المنشورات الطويلة في بضع نقاط رئيسية مصممة خصيصًا لكل مستخدم.