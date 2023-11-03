"أطفال يحملون أسلحة"... تحديث "واتساب" الجديد يثير الجدل

تظهر خدمة واتساب الجديدة التي تولد صورا باستخدام الذكاء الاصطناعي، أطفالا يحملون أسلحة عندما يطلب منها الدلالة على "فلسطين"، بينما أكدت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق سعيها لحل "المشكلة ومعالجتها"، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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ويتيح تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" للمستخدمين تجربة "منشئ الصور الجديد"، وذلك بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

وتشير الصحيفة إلى أن الميزة الجديدة تعرض صورة مسدس أو صبي يحمل مسدسا عندما يُطلب منها مصطلحات "فلسطيني" أو "فلسطين" أو "فتى مسلم فلسطيني".

اختلفت نتائج البحث عند اختبارها من قبل مستخدمين مختلفين، لكن "الغارديان" تحققت من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة من ظهور ملصقات مختلفة تصور أسلحة.



وعندما يطلب من نفس الميزة تصوير "الصبي الإسرائيلي" تظهر رسوم كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.

وردا على طلب بشأن "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون ويصلون، دون استخدام أسلحة، حسبما تشير "الغارديان".

وقال شخص مطلع لـ"الغارديان"، إن موظفي ميتا قاموا بالإبلاغ عن المشكلة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم "ميتا" أن "الشركة على علم بالمشكلة وتعالجها".

وقال: "يمكن أن تعرض النماذج مخرجات غير دقيقة أو غير مناسبة كما هو الحال مع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، سنستمر في تحسين هذه الميزات وسيشارك المزيد من الأشخاص تعليقاتهم".

وتبحث شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام، أفضل السبل لتطبيق قواعد المحتوى الخاصة بها في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويقود الشركة التي تتعامل مع "ميتا" في إسرائيل، مسؤولا تنفيذيا عمل سابقا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وفقا للصحيفة.

وفي الوقت ذاته، يقوم فريق سياسات حقوق الإنسان الذي يتخذ من دبي مقرا له، بتغطية الدول العربية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإنه "غالبا ما تختلف هذه الفرق حول المحتوى في المنطقة".

وتعتمد "ميتا" بشكل كبير على الأتمتة لمراقبة المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، لتحليل اللهجة العربية الفلسطينية، وفي بعض الحالات ليس لديهم ما يكفي من البيانات باللغة العبرية للعمل بفعالية.

وفي أحد أبرز الأمثلة على أخطاء الترجمة التلقائية التي يستخدمها تطبيق إنستغرام، هو تغيير عبارات في الملف التعريفي لبعض الحسابات الفلسطينية، من "فلسطيني" إلى "إرهابي فلسطيني".

وعندما تلجأ شركة "ميتا" إلى موظفين بشريين لسد هذه الفجوات، يكون لدى بعض الفرق "وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق القواعد، وعلى من يتم تطبيقها" حسبما تؤكد "وول ستريت جورنال".





ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام تبحث أفضل السبل لتطبيق قواعد المحتوى الخاصة بها في خضم الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، ما أدى إلى مقتل 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة و32 ألف مصاب، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس، الخميس.