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تكنولوجيا وعلوم
ماسك: الذكاء الاصطناعي يُشبه "الجني السحري"
Lebanon 24
03-11-2023
|
07:45
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رأى إيلون ماسك أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيشكّل "عصر وفرة"، لكنه حذر من أن "الروبوتات الشبيهة بالبشر" يمكن أن تلاحق الروبوتات الإنسان في مختلف أوجه الحياة.
وقال ماسك خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن: "سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً".
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وأضاف أن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة "ترضيهم على المستوى الشخصي".
وقال إن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.
وتابع أن "أحد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة".
وأضاف "علينا أن نكون قلقين جداً" من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي "يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان".
وتساءل "ماذا سيحدث إذا حصلوا يوماً ما على تحديث لبرماجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟". (سكاي نيوز)
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