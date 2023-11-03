سامسونغ تخطط لطرح نظارة ذكية مطلع عام 2024

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تقترب شركة سامسونغ من إطلاق أول نظارات للواقع المختلط في الربع الأول من العام القادم، ويتوقع أن تعتمد على معالج Qualcomm جديد تماماً ونظام أندرويد مخصص للنظارات الذكية.من المرجح أن يتم الكشف عن هذه النظارات خلال حفل إطلاق هواتف سامسونغ الجديدة من سلسلة غالاكسي إس 24، التي من المتوقع أن تُطرح في الأشهر الأولى من العام المقبل.وبحسب تقرير لموقع ET News الكوري، فإن هوجو سوارت، مدير عام شركة "Qualcomm" للاتصالات والمشرف المباشر على قطاع شرائح نظارات الواقع المختلط، أعلن أن الشركة ستقدم شريحة جديدة خلال الربع الأول من عام 2024.يذكر أن شركة Qualcomm قد كشفت مؤخراً عن شريحتها Snapdragon XR2 Gen 2، والتي استخدمتها شركة ميتا في تشغيل نظارتها الأحدث "كويست 3" للواقع المختلط.من المتوقع أن تجلب الشريحة الجديدة من Qualcomm تجربة مختلفة لنظارة سامسونغ للواقع المختلط، كما أنها تعيد الشركة الكورية إلى سوق النظارات الذكية بعد غياب طويل، منذ إيقاف إنتاج نظارات Galaxy Gear VR للواقع الافتراضي في تشرين الثاني 2020.من الممكن أن تعتمد الشركة في بنية معالجها على أنوية من تطوير شركة Nuvia التي استحوذت عليها Qualcomm في 2019، وهذه التقنيات نفسها التي استخدمتها الشركة في معالجها الأحدث للحواسيب الشخصية Snapdragon X Elite. ومن المعروف أن هذا المعالج يقدم إمكانيات فائقة بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات والرسوميات.وهناك مفاوضات أيضاً بين شركتي LG وQualcomm لاستخدام شريحة Qualcomm القادمة في نظارات LG الذكية.ويبلغ السعر المتوقع لنظارات سامسونغ وإل جي بمعالج كوالكم القادم نحو 2000 دولار، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها، إلا أنها تظل أقل من سعر نظارة آبل الذكية "فيجن برو"، والتي تبلغ 3499 دولاراً.