Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يدخل سباق الذكاء الاصطناعي مع إطلاق نموذج جديد خاص بـ"إكس"

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1126180-638346406534959939.jpg
Doc-P-1126180-638346406534959939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن إيلون ماسك أن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي ستطلق نموذجا جديدا منه، السبت، إلى "مجموعة مختارة" من المستخدمين بينما يتطلع إلى منافسة رائدي الصناعة "أوبن إيه آي" و"غوغل".

وسيكون هذا الإصدار الأول من شركة ماسك الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" (xAI)، التي أطلقها في تموز بعد توظيف باحثين من "أوبن إيه آي"، و"غوغل ديب مايند"، و"تسلا"، وجامعة تورنتو.
Advertisement

وقال ماسك الجمعة على منصة "إكس": "غدا، ستطلق شركة اكس إيه آي أول (نموذج) للذكاء الاصطناعي أمام مجموعة مختارة. في بعض النواحي المهمة، إنه أفضل ما هو موجود حاليا".

وأعرب مالك تسلا عن مواقف متضاربة بشأن الذكاء الاصطناعي في الماضي. وفي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، اعتبر ماسك أن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، لكنه ذكّر بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.

ويحذر ماسك منذ سنوات من أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تشغل برامج مثل "تشات جي بي تي" يمكن أن تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.

لكنه يستثمر أيضا بكثافة في الصناعة الناشئة ويأمل في استخدام التكنولوجيا في شركاته الأخرى وبينها "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس".

وقال ماسك إنه شارك في تأسيس "أوبن إيه آي" في العام 2015 لأنه اعتبر اندفاع غوغل إلى هذا القطاع لتحقيق تقدّم كبير وأرباح أمرا متهورا.

ثم غادر "أوبن إيه آي" في العام 2018 للتركيز على "تسلا"، قائلا لاحقا إنه لم يكن مرتاحا إلى التوجه القائم على الربح الذي كانت الشركة تتخذه بإشراف الرئيس التنفيذي سام ألتمان.

ويعد الملياردير أحد المستثمرين القلائل في العالم القادر على منافسة "أوبن إيه آي" أو "غوغل" أو "ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويرتب بناء نموذج للذكاء الاصطناعي بمستوى تلك الشركات تكلفة هائلة من ناحية القوة الحاسوبية والبنية التحتية والخبرات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2023-11-03
07:45 | 2023-11-03
04:25 | 2023-11-03
03:25 | 2023-11-03
00:48 | 2023-11-03
17:00 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24