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تكنولوجيا وعلوم
بوينغ تتعرض لقرصنة إلكترونية.. والمتهم عصابة جرائم إلكترونية روسية
Lebanon 24
04-11-2023
|
00:00
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أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن تعاملها مع «حادث سيبراني» استهدف قطاعي التوزيع وقطع الغيار اللذين تديرهما وحدة الخدمات العالمية التابعة لها.
وأوضحت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني أن سلامة الطيران لم تتأثر، مضيفة "نحن نقوم حالياً بالتحقيق في الحادث والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والجهات التنظيمية".
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وأقرت بوينغ بالحادث بعد أيام من إعلان عصابة لوكبيت (Lockbit) للجرائم الإلكترونية سرقتها كمية هائلة من البيانات الحساسة من شركة صناعة الطائرات الأميركية، وأنها ستنشرها على الإنترنت إذا لم تدفع بوينغ فدية بحلول الثاني من تشرين الثاني الجاري.
كما قالت بوينغ، وهي من أكبر مقاولي الدفاع والفضاء في العالم، إنها تتعاون حالياً مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في الحادث السيبراني الذي تعرضت له، ويعد القطاعان المستهدفان من أهم قطاعات الشركة إذ تندرج أعمال قطع الغيار والتوزيع تحت وحدة الخدمات العالمية وتوفر الدعم المادي واللوجستي لعملائها.
وبعد الهجوم، ظهر إشعاراً على موقع إمدادات بوينغ الرسمي بأن أنظمة الشركة معطلة بسبب حادث اختراق إلكتروني بالإضافة إلى خوذة عليها شعار الشركة.
وجدير بالذكر ان إغلاق الموقع ليس من الضرورة أن يكون القراصنة المسؤولين عنه، فهذا الإغلاق يتم من قبل الشركة نفسها في كثير من الأحيان كتكتيك دفاعي لمنع القراصنة من اختراق المزيد من البيانات.
كما أوضحت بوينغ في بيان أن سلامة الطيران لم تتأثر، وتمت إزالة تهديد لوكبيت.
قد تكون مجموعة القرصنة المرتبطة بروسيا، لوكبيت، من أكثر العصابات تنظيماً المعروفة ببرامج الفدية عالمياً، إذ وقعت ضحيتها 1700 منظمة أميركية منذ عام 2020 حتى اليوم، وفقاً لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية.
وفيما يتعلق بمدفوعات برامج الفدية، تم دفع نحو 91 مليون دولار في الولايات المتحدة كفدية منذ رصد أنشطة المجموعة لأول مرة عام 2020، وتشمل الشركات التي تستهدفها المجموعة الخدمات المالية والأغذية والزراعة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية وخدمات الطوارئ والرعاية الصحية والصناعة والنقل.
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